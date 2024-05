Landtechnik-Unternehmen aus Alpen Lemken von Hackern angegriffen

Der Landtechnikspezialist Lemken aus Alpen ist nach eigenen Angaben am vergangenen Samstag von Hackern angegriffen worden. „Der kriminelle Angriff erstreckt sich weltweit auf alle Standorte“, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zum Schutz vor weiteren Zugriffen seien sofort alle IT-Systeme abgestellt und externe Spezialisten hinzugezogen worden. Aktuell sei der Produktionsbetrieb gestoppt. Die Angestellten der Bürobereiche könnten mobil arbeiten. Wichtige Ansprechpartner des Unternehmens seien per E-Mail oder Mobiltelefon erreichbar.