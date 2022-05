Bundesfinale von „Jugend forscht“ : Lemken-Trio erhält Sonderpreis

Erfolgreiches Team (v.l.): Tom Conrad, Vincent van Husen und Nils Wetzels präsentierten ihre selbstfahrende Mini-Hacke in Lübeck. Foto: Stefan Verheyen

Lübeck/Alpen Drei junge Mitarbeiter des Alpener Agrarspezialisten Lemken haben beim Bundesfinale von „Jugend forscht“ ihre intelligente Mini-Hacke zur chemiefreien Unkrautbekämpfung präsentiert. Sie kehren stolz zurück.

Drei junge Männer vom Niederrhein haben mit einer selbstfahrenden Mini-Hacke bundesweit den vierten Platz beim Wettbewerb „Jugend forscht“ erreicht. Nils Wetzels (19), Tom Conrad (20) und Vincent van Husen (19) wurden am Sonntag in Lübeck ausgezeichnet. Außerdem erhielten sie vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall einen Sonderpreis für ihre mechanische Unkrautbekämpfung. Wetzels, Conrad und van Husen arbeiten für den Agrarspezialisten Lemken in Alpen. Als Landessieger in NRW in der Kategorie Arbeitswelt hatten sie sich für das Bundesfinale qualifiziert.

„Wir freuen uns“, sagte Ausbilder Stefan Verheyen, der die drei jungen Forscher vom Team Lemken betreut und sie auch in Lübeck begleitete. „Die Jungs sind total stolz.“ Er könne nur jedem Jugendlichen empfehlen, am Wettbewerb „Jugend forscht“ teilzunehmen. Man nehme so viel mit an Erfahrung und an Erkenntnissen. Allein das Bundesfinale sei ein Erlebnis gewesen, zumal es eine sehr festliche Veranstaltung gewesen sei. „Wir sind sehr dankbar, dass wir dabei waren.“

Insgesamt hatten 168 junge Menschen in sieben Kategorien am Bundesfinale des Wettbewerbs am Wochenende in Lübeck teilgenommen. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger lobte die Leistung aller. Sie hätten bewiesen, dass sie neugierig, kreativ, ausdauernd und beharrlich seien. Bundessieger in der Kategorie Arbeitswelt wurde Vincent Nack (15) aus Bayern mit einem Notbrems-Assistenzsystem für Fahrräder.

Wetzels, Tom Conrad und Vincent van Husen hatten ein Fahrzeug entwickelt, dass den Ackerboden zwischen Nutzpflanzen selbstständig hackt und das Unkraut auf mechanischem Weg entfernt. Die Jungforscher hoffen, dass sie mit ihrem Gerät den Einsatz chemischer Unkrautvernichtungsmittel reduzieren, ohne dass für landwirtschaftliche Betriebe die Personalkosten steigen.

(wer)