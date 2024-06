Nach Hackerangriff Lemken fährt Produktion im Alpener Werk wieder hoch

Nach dem Hackerangriff im Mai hat der Landtechnikspezialist Lemken an seinem Standort in Alpen die Produktion wieder aufgenommen. „Wir freuen uns, dass wir im Werk Alpen bereits wieder erste Maschinen herstellen können“, teilte Geschäftsführer Anthony van der Ley am Montag mit. Auch die Auftragsabwicklung, die Ersatzteilbestellung und -auslieferung funktionierten wieder. „Aktuell befinden wir uns allerdings immer noch in einem Notbetrieb, sodass noch nicht alle Prozesse und Abläufe reibungslos funktionieren“, erklärte Anthony van der Ley weiter. „Wir gehen davon aus, dass wir in spätestens vier Wochen wieder 100 Prozent Prozessleistung zur Verfügung haben.“