Alpener Ackerbauspezialist hat die Zukunft im Blick Lemken investiert in Künstliche Intelligenz

Moderne Bilderkennung ist in der Landwirtschaft auf dem Vormarsch und ermöglicht zumindest teilweise den autonomen Einsatz von Geräten. Voraussetzung sind leistungsfähige Kameras oder Sensoren in Verbindung mit intelligenten Algorithmen. Ackerbau-Spzialist Lemken in Alpen hat bereits eine hochintelligente Hackmaschine vorgestellt, die selbst „unter starkem Unkrautdruck“ Zuckerrüben von unerwünschten Kräutern zuverlässig unterscheiden kann.