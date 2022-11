Auszeichnung für Alpener Unternehmen Lemken-Technik erhält in Paris Innovations-Award

Auch die Kombination aus dem Frontbehälter und der Hackmaschine der Lemken-Tochter Steketee wurde in der Kategorie mechanische Unkrautbekämpfung als „Farm-Machine 2023“ ausgezeichnet. Sie ermöglicht hochpräzises Spritzen in der Pflanzreihe und Hacken zwischen den Reihen in einer einzigen Überfahrt. „Dadurch werden Pflanzenschutzmittel reduziert, Kosten gespar und die Umwelt geschont“, schreibt Lemken über die Doppeleinheit.