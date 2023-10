Ehrung langjähriger Mitarbeiter in Alpen Zusammen fast 1000 Jahre bei der Firma Lemken

Nicola Lemken betonte dabei, wie besonders eine so langjährige Firmenzugehörigkeit in der heutigen Zeit sei. „Es kommen insgesamt fast 1000 Jahre Arbeit für die Lemken-Familie zusammen“, sagte sie. So gehören bei den Jubilaren 14 Mitarbeiter seit 25 Jahren zum Unternehmen, elf Mitarbeiter seit bereits seit 35 Jahren und fünf Mitarbeiter sind dem Landmaschinenhersteller sogar schon seit 45 Jahren treu.