Erfindergeist aus Alpen Lemken-Azubis erhalten Sonderpreis bei „Jugend forscht“

NRW-Umweltminister Oliver Krischer hat jetzt in Düsseldorf im Wettbewerb „Jugend forscht“ die Sonderpreise verliehen. Zu den Preisträgern gehörten auch die vier Azubis der Alpener Firma Lemken, die in der Altersklasse bis 21 Jahre Platz zwei belegt haben und dafür mit einer Urkunde und einem Preisgeld in Höhe von 250 Euro belohnt worden sind. Der Minister lobte die Preisträger und Preisträgerinnen, die bei ihren Projekten „die planetaren Grenzen und eine nachhaltige Lebensweise im Hinterkopf“ gehabt hätten.