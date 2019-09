Feuerwehr Alpen : Leistungsspange für die Jugendwehr

Alpen Junge Alpener meisterten die erste Hürde auf dem Weg zum aktiven Dienst.

Der Alpener Feuerwehrnachwuchs war mit zehn Leuten und drei Betreuern zu Gast in Leverkusen, um sich dort durch einen überzeugenden Auftritt die Leistungsspange abzuholen. Die Leistungsspange ist eine deutschlandweit anerkannte Auszeichnung für die Jugendfeuerwehr. Um diese zu bekommen, müssen verschiedene Stationen mit unterscheidlichen Aufgaben erfolgreich absolviert werden. Das Unternehmen gelang. Die gute Vorbereitung hat sich ausgezahlt.

Zuerst stand ein allgemeiner theoretischer Teil auf dem Plan, in dem die Kameraden der Jugendfeuerwehr Fragen über die Feuerwehr, Politik und Deutschland beantworten mussten. Anschließend wurde ein Staffellauf mit einer Länge von 1500 Metern erfolgreich gemeistert. Weiterhin musste jedes Mitglied mit einer fünf Kilogramm schweren Kugel stoßen. Zuletzt wurden eine Schlauchstafette sowie eine Angriffsübung bei einem Brand abgehalten. Da die Jugendlichen alle Stationen mit Bravour gemeistert haben, konnten sie bei der feierlichen Zeremonie das angestrebte Abzeichen entgegen nehmen.

Gegen Abend waren alle Teilnehmer geschafft, aber hoch zufrieden wieder zurück am Standort in Alpen. Dieser Tag hatte sich gelohnt: Mit diesem Abzeichen haben die Mitglieder des Jugendfeuerwehr-Teams die erste Hürde für die Übernahme in den aktiven Dienst genommen.