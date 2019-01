Alpen : 5000 Liter Milch ausgelaufen

Auf der A 57 sind 5000 Liter Milch ausgelaufen Foto: Schulmann

Alpen/Rheinberg Aus einem Leck am Füllstutzen eines Tanklasters sind am Dienstag auf der A 57 in Alpen 5000 Liter Milch ausgelaufen.

(bp) Auf der Autobahn 57 sind am Dienstagmorgen knapp 5000 Liter Milch ausgelaufen. Eine Gefahr ist davon nicht davon ausgegangen. Die Feuerwehr aus Alpen ist mit 18 Leuten angerückt, um die Fahrbahn abzuspritzen. Die rechte Fahrspur war in Höhe des Parkplatzes Zur Leucht in Fahrtrichtung Moers für die Zeit der Reinigungsarbeiten auf einer Länge von 200 Metern knapp eine Stunde lang geperrt.

Ein Milchtanklaster einer Firma aus Duisburg hatte gegen 10.30 Uhr während der Fahrt, so Alpens Feuerwehrchef Michael Hartjes, die Manschette eines Füllstutzens verloren, so dass die für die Umwelt unbedenkliche Ladung auf die Fahrbahn der A 57 auslief. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen sei es durch das technische Malheur nicht gekommen, sagte ein Polizeisprecher.

(bp)