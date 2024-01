Zur 950-Jahr-Feier in Alpen Tausende Teilnehmer zum Laufspektakel erwartet

Die Idee zu dieser am Niederrhein wohl einzigartigen Veranstaltung stammt vom Braunschweiger Laufclub, der mit diesem Volkslauf vor drei Jahren darauf aufmerksam machen wollte, welchen Hindernissen Menschen mit Beeinträchtigungen in unserer modernen Gesellschaft immer noch ausgesetzt sind. Süleyman Kucguncu ist

Vorsitzender des Braunschweiger Laufclubs, lebt allerdings seit drei Jahren am Niederrhein. Gemeinsam mit Michael Johanning, Leiter des Lern- und Therapiezentrums Gelderland, das seit drei Jahrzehnten unter anderem Integrationshilfe in Kitas und Schulen anbietet, hatte er die Idee, diese Veranstaltung auch am Niederrhein anzubieten. Unterstützt werden die beiden durch die Kreissportbunde Kleve und Wesel, für die Ausrichtung selbst steht die Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Alpen helfend bereit.