Kinderschützenfest : Lasse Plegge ist neuer Kinderkönig des BSV Menzelenerheide

Alpen Beim von vier Vereinen und Institutionen organisierten Dorf- und Kinderschützenfest herrschte wieder großer Andrang. Vor allem die kleinen Gäste kamen auf ihre Kosten.

Anschließend konnten die Kinder das breite Spiel- und Spaßprogramm – ebenfalls vom Sachausschuss sowie vom Kindergarten vorbereitet – für sich erobern. Passend zum Festmotto „Hier gibt’s jede Menge Zirkus“ waren akrobatische Spiele in der „Manege“ zu meistern. Der Andrang an den vielen Spielständen war groß. Auch das Spielmobil des Kreises Wesel war vor Ort und wurde ausgiebig genutzt. Über allem ragte eine riesige Hüpfburg in Form eines Treckers mit Anhänger. Im Festzelt sorgte die Tanzgruppe „Benjamins Zappelfüße“ für Begeisterung und wurde nicht ohne eine Zugabe von der Bühne gelassen. Die Kleinen zeigten erneut einen professionellen Auftritt. Schlemmen konnten die Gäste am Kuchenbüffet des Kindergartens.