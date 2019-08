Mastbetrieb in Drüpt : Politiker macht Praktikum im Schweinestall

Mastbetrieb in Drüpt

Blick in den Schweinestall bei Bauer Hußmannn. Foto: Büro Schneider

Drüpt SPD-Landtagsabgeordneter René Schneider hat einem Schweinemastbetrieb in Drüpt ein Praktikum absolviert und fordert ein bewussteres Konsumverhalten .

Strom kommt aus der Steckdose und Schnitzel aus dem Kühlregal – so denken viele. Nach einem Tagespraktikum auf dem Schweinemastbetrieb der Familie Hußmann in Drüpt plädiert SPD-Landtagsabgeordneter René Schneider für ein bewussteres Konsumverhalten und fordert mehr Respekt für Mensch und Tier in der Landwirtschaft.