Karneval in Alpen : 40 Meter Tresen bei der Veener Karnevalsdisco

Veen Die Party der Landjugend stimmt seit mehr als 40 Jahren auf den Rosenmontag ein. Für die achte Auflage auf dem Spargelhof Schippers wurde am Konzept gefeilt.

Nach einigen Führungswechseln bei der Landjugend in den zurückliegenden Jahren und damit verbundenen Umzügen der Karnevalsdisco wird nun für Tulpensonntag zur 42. Auflage des Events geladen. Und das soll im Spargelhof Schippers stimmungsvoller werden denn je. Gestartet ist die beliebte Karnevalsdisco in der Reithalle Albers/Dams. Von dort aus zog sie nur einen Katzensprung weiter ins Zelt am Schützenplatz. Jetzt freut sich die Landjugend darauf, die tanzwütigen Narren bereits zum achten Mal auf dem Spargelhof Schippers zappeln zu lassen. Nach kleineren Veränderungen in den zurückliegenden Jahren hat sich die KLJB diesmal für einen ganz großen Wurf entschieden. Feierbiester dürfen sich erstmals auf einem zweiten Floor austoben.

Die Landjugend will keine Trennung nach Alter und hat daher auf beiden Floors eine VIP-Lounge mit Blick auf die Tanzfläche und eigenem Thekensektor. Neben den VIP-Theken sorgen drei weitere Tresen mit einer Gesamtlänge von 40 Metern dafür, dass keiner dürsten muss. Achim Schippers ist davon überzeugt, dass am Tresen keiner lange warten muss.

Warteschlangen machten Gastgeber unglücklich und Gäste unruhig. So startet die Party erstmals bereits um 17 Uhr. „Wir versuchen so, die Ankunft der Shuttle-Busse zu strecken und so an der Kasse mehr Zeit für jeden Besucher und beim Sicherheitscheck zu haben“, erläutert Lukas Hegmann. Lena Hensen ergänzt, dass beabsichtigt sei, das Durchschnittsalter der Gäste etwas anzuheben, den Verkehr im Dorf zu entlasten und die Party so sicher wie möglich zu machen.