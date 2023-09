Gefahr für Waldbesucher Gemeinde Alpen lässt geschwächte Bäume fällen

Beschädigungen an den Wurzeln oder Stämmen, Pilzbefall und überschrittene Lebenserwartung. Für umstürzende Bäume gibt es viele mögliche Ursachen. Wenn massive Pflanzen dann auch noch in der Nähe von bewohnten oder öffentlichen Orten stehen, kann es schnell gefährlich für Menschen und Eigentum werden. So auch in Alpen. Die Gemeinde sieht in den geschwächten Bäumen eine Gefahr für Menschen und die Verkehrssicherheit. Dort sei es in der Vergangenheit zu Beschädigungen an der Friedhofsanlage gekommen, weshalb die Bäume nun gefällt werden, wie die Gemeinde bekannt gegeben hat.