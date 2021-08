Zwei Flachen Bier im Rucksack : Ladendieb aus Alpen verletzt Verkäufer

Alpen Ein 33-jähriger Mann wollte in einem Alpener Getränkemarkt zwei Flaschen Bier mitgehen lassen. Es kam zu einem Gerangel mit schmerzhaften Folgen.

Als sein Versuch, zwei Flaschen Bier mitgehen zu lassen, aufgeflogen war, ist es am frühen Donnerstagnachmittag vor dem Edeka-Getränkemarkt in Alpen zu einer Rangelei zwischen dem erwischten Langfinger und einem Angestellten gekommen. Wie die Polizei am Freitag berichtete, ist dabei ein 24-jähriger Mann aus Menzelen leicht verletzt worden. Er hatte den 33-jährigen Ladendieb aus Alpen verfolgt und draußen vor dem Markt zu Rede gestellt.