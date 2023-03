Park an der evangelischen Kirche in Alpen Kurfürstin Amalie bekommt einen neuen Sockel

Der Sockel für die Kurfürstin Amalie an der evangelischen Kirche in Alpen kommt weg. Jedenfalls kann er nicht so bleiben, wie er jetzt gemauert ist. Daran lässt Pastor Hartmut Becks keinen Zweifel. Der Erschaffer der Bronzestatue, Hans-Peter Fonteyne, habe ein klare Vorstellung gehabt von den Proportionen und der Stellung der 1,70 Meter großen Amalien-Figur im Raum mitsamt des auf einer Stufe sitzenden Kindes und der Schildkröte. Die nach der Neugestaltung des Kirchenumfeldes gemauerte Basis sei schlichtweg zu klein und zu niedrig, so Becks, der im Gespräch mit der Redaktion davon ausging, „dass wir uns mit der Zivilgemeinde längst einig sind“.