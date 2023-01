Menzelen/Ginderich Karneval ist kunterbunt bei der siebten Inklusionssitzung

„Für den Weseler Karneval wünschen wir uns, dass wir noch lange zusammen feiern können. So tragen wir ein Stück zur Inklusion von Menschen mit Behinderung bei, schaffen Netzwerke und können Vorurteile abbauen“, sagt Pia Lohmann, die einst die Idee zu dieser Veranstaltung hatte. Jeder und jede seien eingeladen, „mit uns zusammen Karneval zu feiern“, so Lohmann: „Wer an dem Sonntag noch nichts vorhat, schmeißt sich am besten in ein buntes Kostüm, kommt in die Eventhalle und feiert dort eine kunterbunte, inklusive Karnevalssitzung.“