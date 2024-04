Ausstellung im Weseler Kreishaus Ein Absturz im „Kunst lokal“ Kreishaus

Wenn Thomas Krug zu malen anfängt, hat er keinen Plan, kein fertiges Bild im Kopf. Er arbeitet so lange mit Farben und Materialien, „bis irgendwann ein Ergebnis da ist, das mir gefällt“. Wie die zwei schemenhaften Menschen im farbschönen Bild „Freundschaft“. Würde man seinen Schaffensprozess zurückdrehen, kämen ein bis zwei Bilder wider zum Vorschein, die unter dem finalen Farbteppich verborgen liegen. Womit er auf der leeren Leinwand angefangen hat, weiß der Mediziner am Ende nur noch in Ausnahmefällen. Einem Stil will er sich nicht zuordnen, er male schlicht, was aus ihm herauswolle. Manchmal ist eine Leinwand nicht genug, wie bei seiner scheinbar zufälligen Ansammlung von jungen Leuten.