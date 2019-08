Ferienprogramm in Alpen : Großer Andrang der kleinen Künstler im Alpener Atelierhaus

Ferienprogramm in Alpen

Alpen Die Künstlergemeinschaft Alpen beteiligt sich jedes Jahr beim Ferienprogramm. Diesmal war das Interesse am Malkurs überraschend groß.

Die Künstlergemeinschaft hat im Rahmen der Ferienspiele für 16 Kinder ein spannendes Nachmittagsprogramm auf die Beine gestellt. „Bunte Stelen aus Holz“ lautete das Thema. Schon bei der Anmeldung zeigte sich: Die Künstlergemeinschaft hatte einen Volltreffer gelandet. Ob es am Basismaterial Holz, am Termin oder aber am trendigen Objekt Stelen lag, Christel Goergen vom Vorstand der Künstlergemeinschaft hatte keine Erklärung für den Andrang. „Wir haben vor allem deutlich mehr Jungen und hätten aufgrund der Anfragen die Veranstaltung auch zwei Mal anbieten können“, sagte sie erfreut.