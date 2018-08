Alpen: Kubb-Turnier in Menzelen ein Spaß für alle Generationen

Alpen Beim Kubb-Turnier in Menzelen traten mehrere Teams im freundlichen Wettstreit gegeneinander an. Einige konnten ihre Erfahrung nutzen, andere waren zum ersten Mal dabei. Dennoch stand der Spaß im Vordergrund.

(erko) Immer häufiger trifft man in Parks und Grünanlagen Menschen, die mit hölzernen Stäben kleine Holzquader am anderen Ende des Spielfeldes umzuwerfen versuchen. Gelingt dies, geht es dem in der Mitte postierten König an den Kragen. „Kubb“ oder „Wikingerschach“ erfreut sich immer größerer Beliebtheit.