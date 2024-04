Übung in Alpen Wie sich Rettungsorganisationen auf die Fußball-EM vorbereiten

In Alpen auf dem Parkplatz des Unternehmens Norgren an der Bruckstraße haben am Samstag Einheiten des Deutschen Roten Kreuzes aus Alpen, Rheinberg, Moers, Wesel und Kamp-Lintfort sowie die Johanniter mit rund 130 Beteiligten ein Szenario geprobt. Das Konzept heißt „Behandlungsplatz 50“. Die in dieses Konzept involvierten Hilfskräfte sind von der Ausstattung her in der Lage, bis zu 50 mittel- und schwerverletzte Menschen zu versorgen. Bei der rund vierstündigen Übung am Samstag ging man von der Annahme aus, dass es 20 mittelschwer, 20 schwer und zehn leicht verletzte Personen gibt. Notärzte, Rettungsfahrzeuge, die ganze Infrastruktur war vorhanden.