Tante-Emma-Laden ohne Personal Veen bekommt ein Krähenlädchen

Nachdem in Veen die Zapfhähne im Gasthof „Zur Deutschen Flotte“ für immer hochgestellt worden sind, schlägt der Puls im sonst so lebendigen Krähendorf spürbar langsamer. Nun aber gibt’s ein neues Lebenszeichen, ein zartes zwar, aber so markant, dass es Hoffnung gibt. In der kommenden Woche öffnet mitten im Ort das „Krähenlädchen“ – eine Art „Tante-Emma-Laden“. Nur ohne Tante Emma. Personal sucht die Kundschaft vergebens. Die Waren – vornehmlich Artikel des täglichen Bedarfs – finden sich in Automaten statt in Regalen. Damit geht die lange Suche der Dorfgemeinschaft nach einer sinnvollen Nutzung des ehemaligen Volksbank-Pavillons erfolgreich zu Ende. Dabei hat auch der Zufall Pate gestanden.