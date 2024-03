Konfirmanden der Kirchengemeinde Alpen  Jubilare schwelgen gemeinsam in Erinnerungen

Voll wurde es am Sonntagmorgen um 9.45 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Kirchengemeinde Alpen an der Vorburg. 43 Konfirmationsjubilare waren der Einladung der Gemeinde gefolgt, bei Kaffee, belegten Brötchen und Eintopf ihre Jubiläen zu feiern. Allerdings gab es vorher noch einen Gottesdienst mit Abendmahl in der evangelischen Kirche, den Pfarrer Hartmut Becks und seine Ehefrau Heike Becks abhielten. Die beiden begleiteten ihre 30. Jubelkonfirmation, denn genauso lange üben sie ihr Amt in der Gemeinde aus.