Dorfschmiede in Menzelen Kommunionkinder schmieden Kreuze

Es kommt einem so vor, als könne man das glühende Eisen riechen. Vielleicht liegt das am Klang des Schmiedehammers, vielleicht auch am lodernden Feuer in der Esse. In der alten Dorfschmiede herrscht auf jeden Fall eine Atmosphäre, die kleine Kinderaugen groß werden lässt. Der Verein für Geschichte und Brauchtum Menzelen hat in diesem Jahr erneut Schmiedetage für die Kommunionkinder aus den Kirchengemeinden St. Ulrich, St. Nikolaus, St. Mariä und St. Walburgis angeboten. An fünf Samstagen nahmen insgesamt 78 Kinder an der Aktion „Kreuzchen schmieden“ unter Anleitung und mit Hilfestellung des Schmiedeteams teil.