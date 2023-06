Menzelens Vorschulkinder lernen Verhalten beim Brand Spritziger Unterricht bei der Feuerwehr

38 Vorschulkinder der beiden Menzelener Kindergärten St. Josef in Ost und St. Michael in West haben der Feuerwehreinheit in Menzelen im Gerätehaus an der Neue Straße einen Besuch abgestattet. Die „quakenden Frösche“ und die „schlauen Füchse“ haben dabei bereits beim theoretischen Teil der Unterrichtseinheit Brandschutz ausgezeichnete Kenntnisse zum Thema Feuerwehr bewiesen, wie ein Feuerwehrsprecher voller Lob berichtete.