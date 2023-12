Ehrungen für langjährige Mitglieder Kirchenchor Veen feiert Cäcilienfest in Dirndl und Lederhose

Zum Gedenken an alle Verstorbenen des Kirchenchores ging es anschließend zum Friedhof und danach zum gemütlichen Teil ins Veener Pfarrheim an der Kirche St. Nikolaus. Gleich zu Beginn wurde von der Vorsitzenden Veronika Tefert das Ehrenmitglied Willi Loschelder für 70 Jahre Treue zum Veener Kirchenchor geehrt. Seine einzigartige Tenorstimme haben den Chor über Jahrzehnte zu etwas ganz Besonderem gemacht, hieß es in der Würdigung des verdienten Sängers.