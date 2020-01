Cäcilia Bönninghardt : Märchenzauber beim Chorfest

Bönninghardt Cäcilia Bönninghardt ehrt treue Mitglieder und feiert mit der ganzen Sangesfamilie.

Die „Sopranis“ verzauberten die Gäste mit gekonnten Vorträgen und Darbietungen. In seiner Laudatio verglich der Vorsitzende Thomas Janßen den Chor mit einer großen Familie, in der auch ehemalige Sängerinnen und Sänger ihren festen Platz haben. Rolf Siemes hat im Bass über 20 Jahre im Chor mitgesungen. In der Altstimme hat Marlene Vogelgesang annähernd 40 Jahre den Chor unterstützt und war immer zur Stelle, wenn es etwas zu tun gab. Thomas Janßen bedankte sich bei der „Mutter des Chores“, Zissi Baumgärtner. Sie hat im Chor über 55 Jahre Verantwortung getragen. Sie war im Vorstand als Vize-Vorsitzende, Kassiererin und Beisitzerin tätig und ist als Mutter des Chorleiters Heinz-Theo Baumgärtner dem Chor auf besondere Weise verbunden.