Konflikt zwischen Rathaus und Kirche Beim Dorfumbau geht’s nur noch um den Sockel-Betrag

Nun, so hat’s den Anschein, müssen sich das Presbyterium der Kirchengemeinde und der weltliche Rat darauf verständigen, wer die Nachbesserung beim Unterbau für Amalie, das Kind und die Schildkröte bezahlt. Das strittige Thema, so kündigte Enge an, stehe im nächsten Bauausschuss auf der Tagesordnung. Bis zur endgültigen Klärung des Konflikts und der Beseitigung der kirchlich beklagten Mängel wird die Kurfüstin wohl im pastoralen Exil bleiben müssen.