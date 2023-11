Spende des Kinderschutzbundes Materialkisten für Sekundarschüler in Alpen

Seine Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich nicht nur in den Schulen, sondern auch im Gemeindeleben – zum Beispiel mit der Wunschbaumaktion am 2. und 3. Dezember auf dem adventlichen Hobby- und Handwerkermarkt an und in der alten Dorfschmiede in Menzelen-Ost. Bei dieser Spendenaktion zugunsten bedürftiger Kinder und Familien in Alpen können sich Interessierte am Wunschbaum eine Sternschnuppe pflücken. Darauf befindet sich der Weihnachtswunsch eines Kindes im Wert von bis zu 30 Euro. Die Geschenke leitet der Kinderschutzbund später weiter an die Familien, um den Kindern ihre Weihnachtswünsche zu erfüllen.