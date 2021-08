Kiesabgrabung in Alpen : Kies-Gegner fordern klare Kante von der Alpener Politik

Kies-Gegnerin Denise Gregor zeigt sich kämpferisch. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen Der Widerstand gegen den Regionalplan vor Ort wächst. Die Kies-Gegner in Drüpt-Millingen machen Druck auf die Fraktionen im Alpener Rat.

Noch herrscht sommerliche Ferienruhe im Alpener Rathaus. Doch die jetzt bekannt gewordenen Pläne zur Kiesabgrabung im neuen Entwurf des Regionalplans haben zumindest die Kiesgegener aufgeschreckt und wieder auf den Plan gebracht. Die wollen sich in der kommenden Woche mit einem Brief an die Fraktionen im Rat wenden, um abzufragen, wie sie sich zu den Plänen des Regionalverbandes (RVR) für Alpen stellen. Das hat Denise Gregor als Sprecherin der Bürgerinitiative Drüpt/Millingen im Gespräch mit der Redaktion angekündigt. „Aus den Rathäusern rund um Alpen wird Protest laut gegen die Pläne“, so Gregor. „Nur bei uns ruht still der See.“ Nur die FDP hat sich bislang klar positioniert, sich an die Seite der Kiesgegner gestellt und ihren Austrittswillen aus dem RVR bekräftigt.

Es gehe der Bürgerinitiative darum, die politischen Akteure an ihren Schulterschluss vor zweieinhalb Jahren zu erinnern, als alle Alpener Parteien sich geschlossen dem langen Arm der Kiesindustrie entgegengestellt hätten. „Wir wollen wissen, ob das weiterhin gilt“, so die Sprecherin. Sie fordert die Politik zu aktivem Handeln auf. „Worte allein genügen nicht“, so die Kiesgegnerin.