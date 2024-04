Einsatz in Alpen Katze im Baum – Feuerwehr rückt an

Die Feuerwehr in Alpen ist am Donnerstagmorgen unter dem Stichwort „Tier in Not“ gerufen worden. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, hatte an der Straße Am Marienstift eine Katze auf einem Baum gesessen und sich nicht mehr heruntergewagt. Eine aufmerksame Anwohnerin hatte deshalb die Feuerwehr gerufen. Diese wollte die Katze über eine Steckleiter sicher auf den Boden bringen. Kurz vor Ihrer „Rettung“ ergriff sie dann aber doch mutig und selbstständig den Weg auf den sicheren Boden.