Offene Gartenpforte : Einblicke in ein grünes Idyll in Veen

Einblicke in ein grünes Idyll in Veen

Veen Hellfried und Stephanie Schmitz führen am Sonntag, 5. Mai, durch ihren 3500 Quadratmeter großen Garten.

Hinter einem ehemaligen Bauernhof in Veen lädt ein 3500 Quadratmeter großer Garten zu einer Entdeckungstour ein. Dieses grüne Idyll gehört Hellfried und Stephanie Schmitz. Am Sonntag, 5. Mai, öffnen sie ihr Grundstück für weitere Hobby-Gärtner.

In dem Kastaniengarten geht es über Brücken, Treppen, vorbei an großen Wasserflächen, durch Bambushain und Weißdornhecke. Hinter jeder Ecke eröffnen sich den Besuchern neue Einblicke, offenbaren sich versteckte Sitzmöglichkeiten, überraschen originelle Gartenskulpturen, wetteifern Bäume, Sträucher und Stauden in ihrer Pracht. Eine Rundumsicht ist vom Hochsitz möglich. Letztes Jahr wurde dem Garten ein Bereich hinzugefügt, der insbesondere Insekten ansprechen soll.