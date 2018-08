Alpen : Karten sichern für „Die Herren von Alpen“

„Struppi“ Struberg dirigiert auch das nächste Musical. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Alpen Drei Jahre ist es her, dass der Männergesangverein (MGV) Martonair Alpen sein zweites Musical über den Räuber Brinkhoff mit Erfolg aufgeführt hat. Das heißt aber nicht, dass der Chor und sein rühriger Dirigent, Hans-Heinrich (Struppi) Struberg, in der Zwischenzeit auf der faulen Haut gelegen hätten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Proben für das neue Musical laufen auf Hochtouren. Wieder hat Texter Theo Rous in die historische Schatztruhe Alpens gegriffen und weit ausgeholt – bis in das Jahr 1354. Damals wurden Alpen 17 Stadtrechte und die Privilegien einer Stadt verliehen. Dieses Ereignis, so meint Theo Rous, müsste doch ein Grund zum Feiern gewesen sein. Und es entstand die Geschichte mit dem Titel: „Die Kurfürstin Amalia und die Herren von Alpen“.

Drei Alpener Sänger machen sich auf die Reise in die Vergangenheit. Sangesbruder „Fiffi“ hat zu diesem Zweck ein Zauberschiff erfunden, die „Fiffikonia“. Dieses Wunderwerk ist in der Lage, Raum und Zeit zu überwinden. Und so feiern die drei Sänger die Feierlichkeiten, vor allem auch die Markteröffnung, fröhlich mit. Ob die damaligen Herren von Alpen und ihr Volk diese „Stadtgründung“ je gefeiert haben, weiß kein Mensch. Aber warum soll man Feste nicht feiern, wie sie hätten fallen können?!

Und wenn man schon mal unterwegs ist auf Reise in die Vergangenheit, machen die drei Sänger auf ihrer Rückreise Station im Jahr 1600 und bringen Alpens bekannteste historische Figur, die Kurfürstin Amalia, als Gast mit nach Alpen. Auch das wiederum ist ein Grund zum Feiern.

Ein großes Ensemble nicht nur mit über 30 Sängern und etwa 15 Musikern steht dem Dirigenten „Struppi“ und dem Regisseur Winfried Cleve zur Verfügung. Dazu kommen Sängerinnen aus Alpen und aus Büderich sowie auch wieder der befreundete Kinderchor der Kaiserswerther Lehrerin Li Bruhns. Die Sängerschar füllt die Bühne im Schulzentrum Alpen bis auf den letzten Platz. Und nach den Erfahrungen der Vergangenheit dürfte das im Zuschauerraum ebenso der Fall sein.

Das neue Historical wird im Pädagogischen Schulzentrum am Samstag und Sonntag, 22. und Sonntag 23. September, jeweils um 17 Uhr aufgeführt. Die Eintrittskarte kostet 15 Euro.

Karten gibt es von sofort an bei:

Rudolf Thiesies unter Tel. 028025 813 oder per Mail an rudolfthiesies@online.de; Gerd Verhalen unter Tel. 02802 4078 oder E-Mail an gerd.verhalen@t-online.de; Hans-Heinrich Struberg unter Telefon 0281 65800 und per Mail an struberg@t-online.de

(RP)