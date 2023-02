Büttensitzungen in Bönninghardt und Menzelen Helden der Kindheit erobern den Karneval

Die Stimmung in den Narren-Sälen ist gefühlt noch besser als vor der Pandemie. Die Karnevalisten standen zwei Jahre im Schunkel-Stau. Die freie Fahrt leben sie nun in vollen Zügen aus. Zum Beispiel beim Besenbinder-Karneval auf der Bönninghardt genauso wie beim Winterfest der närrischen Schützenbruderschaft in Menzelen-Ost. Zur Freude der Jecken wurde auf beiden Feiern mit der Nostalgie gespielt.



Bönninghardt Wenn bei den Besenbindern auf der Hei Hilla Heien mit ihrem Mini-Klapprad in den Saal rollt, ist das ein Spektakel. Die Karnevalistin aus Kehrum ist wie eine Hausfrau aus den 70er Jahren gekleidet, stilecht zu ihrem Fahrrad. Sie erzählt aus ihrem Alltag, hat ein Gespür für Pointen, die sie immer wieder setzt, um die Narren für sich zu gewinnen. Das gelingt ihr am Samstagabend im Saal der Gaststätte Thiesen wieder vortrefflich.