Karnevalisten im Kinosaal Alpens Geisterjäger stürmen die Hall of Fame

Wenn so viele Geisterjäger in Alpen unterwegs sind, könnte man doch nach den tollen Tagen ein gemeinsames Abschlusstreffen feiern, dachte sich KAB-Präsident Björn Niedrig. Zumal Ende März mit „Frozen Empire“ der vierte Teil der Kultreihe anläuft. Also kontaktierte Niedrig die Betreiber des Kamp-Lintforter Kinos Hall of Fame. Dort fand man die Idee so gut, dass am Sonntag eine exklusive Sondervorführung für die Karnevalisten stattfand, und das noch zu stark ermäßigten Preisen.