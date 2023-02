Barbara Ruscher tritt auf Die Kabarett-Bestie kommt zum Frauentag nach Alpen

Nach drei Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie wird im Sitzungssaal des Rathauses in Alpen wieder anlässlich des Internationalen Frauentags, der am 8. März begangen wird, die Bühne aufgebaut. Am Freitag, 10. März, öffnen sich um 19 Uhr die Rathaustüren zur Kabarettvorstellung, die eine halbe Stunde später beginnt. Die Kölner Künstlerin Barbara Ruscher, bekannt aus der „Ladies Night“ und unterwegs auf den deutschen Kabarett- und Theaterbühnen präseniert ihr Programm „Mutter ist die Best(i)e!“.