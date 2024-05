Gewitter in Alpen Junggesellen-Schützen verschieben Königsschießen

Kein Glück mit dem Wetter hatte der Junggesellen-Schützenverein Alpen am Sonntag. Da am Nachmittag starke Gewitter mit viel Niederschlag über Alpen hinwegzogen, musste das Schießen um die Königswürde kurzfristig abgebrochen werden. Es wird am Dienstag, 21. Mai, um 16 Uhr am Schmuhlsberg nachgeholt. Traditionell wird das Preis- und Königsschießen am Schmuhlsberg ausgetragen. Die Schlucht ist landschaftlich schön mitten im Wald gelegen, bei Gewitter und Starkregen ist der Aufenthalt dort aber zu gefährlich. Die Schützen ließen sich davon aber nicht unterkriegen und feierten schließlich kräftig in der Gaststätte zum Dahlacker weiter.