Jugendarbeit in Alpen Jugendvorstand im Musikverein Menzelen stellt sich neu auf

Schon bei der letzten Aktion des Vereins sei das Gelernte zum Einsatz gekommen. „Wir haben viele Spiele und Tipps an die Hand bekommen, um eine Gruppe zusammenzuhalten oder kurze Zeitspannen mit gemeinsamem Spiel zu füllen“, berichten die Teamleiter. „Den Kindern und Jugendlichen gefällt die Abwechslung. Es hilft ihnen, im Verein neue Freundschaften zu knüpfen.“ Schließlich stärke ein guter Zusammenhalt in der Gruppe auch die musikalische Leistung, sind sich die Vorstandsmitglieder sicher. Um immer auf dem aktuellen Stand zu sein, gibt es in regelmäßigen Abständen eine Auswahl an Pflichtmodulen, die zur Verlängerung der Qualifikation besucht werden müssen.