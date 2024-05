Konzert in der evangelischen Kirche Junge Streicher spielen in Alpen

Alpen · Bereits zum zweiten Mal gibt das Jugendstreichorchester einen Einblick in sein Können. Auf Einladung des Musik- und Literaturkreises Alpen gastieren die jungen Streicher am Sonntag, 9. Juni, in der evangelischen Kirche in Alpen.

26.05.2024 , 10:23 Uhr

Zum zweiten Mal ist das Jugendstreichorchester zu Gast in Alpen Foto: Jugendstreichorchester

Von Silvia Decker

Zum dritten Konzert in diesem Jahr hat der Musik- und Literaturkreis das Niederrheinische Jugendstreichorchester unter der Leitung von Thomas Brezinka aus Kevelaer eingeladen. Ganz im Zeichen klassischer Stücke steht deswegen der Sonntag, 9. Juni, in der evangelischen Kirche Alpen. Dann spielen die jungen Streicher dort ab 17 Uhr. Es ist nicht ihr erster Auftritt im Rahmen des Programms vom Musik- und Literaturkreis. „Schon beim ersten Mal vor gut vier Jahren haben uns die jungen Musikerinnen und Musiker begeistert“, berichtet André Emmerichs, Geschäftsführer des Musik- und Literaturkreises. Zwischen 11 bis 18 Jahren sind die Jugendlichen aus der Region alt. Sie treffen sich jeden Mittwoch in der „Museumsschule“ des Niederrheinischen Regionalmuseums Kevelaer und gehen ihrer Leidenschaft nach: dem gemeinsamen Musizieren und Proben. Der Kontakt zum Niederrheinischen Jugendstreichorchester sei über Klaus Schäpers, den zweiten Vorsitzenden des Musik- und Literaturkreises, zustande gekommen, der über seine Arbeit beim Förderverein der Dom-Musikschule Xanten deren Leiter Thomas Brezinka gut kenne. „Wir möchten den jungen Musikerinnen und Musikern eine Möglichkeit bieten, vor Publikum aufzutreten“, sagt Emmerichs. Einmal jährlich fahren die Mitglieder des Niederrheinischen Jugendstreichorchesters auf ein intensives Probenwochenende und geben drei bis vier Konzerte im Jahr. Das Jugendstreichorchester ist auch ein Sprungbrett in überregionale Jugendorchester: Regelmäßig spielen Musiker und Musikerinnen aus seinen Reihen im Landesjugendorchester NRW und anderen sinfonischen Jugendorchestern. Freuen können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer in der evangelischen Kirche auch auf den Solisten Johannes Lehnen am Cello, der seit 2018 im Jugendstreichorchester spielt und 2022 und 2023 beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert jeweils einen Ersten Preis gewann, mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb NRW. Am 9. Juni werden unter anderem Werke von Mendelssohn-Bartholdy, Dvorak, Bernstein und Schostakowitch gespielt. Karten zum Konzert gibt es ab sofort im Vorverkauf bei der Information im Rathaus Alpen sowie bei der Sparkasse am Niederrhein, Zweigstelle Alpen, und an der Abendkasse zum Preis von zehn Euro für Erwachsene. Dabei haben Schüler und Studenten freien Eintritt. Mitglieder des Musik- und Literaturkreis Alpen erhalten die Eintrittskarten ermäßigt. Der Einlass in die evangelische Kirche Alpen ist bereits um 16.15 Uhr. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.junge-streicher-kevelaer.de.

(side)