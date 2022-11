Musikerin aus Alpen : Judy Bailey singt für die Caritas ein Solidaritätslied

Judy Bailey singt den Song „Lass Dich umarmen“. Foto: Depuhl/Patrick

Alpen Mit einem Live-Konzert, das online ausgestrahlt wird, sammelt Caritas international Spenden für notleidende Menschen in Kriegs- und Krisenregionen dieser Welt. Die Sängerin aus Alpen ist in prominenter Gesellschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„SOS – Songs of Solidarity“ – unter diesem Titel haben mehr als 30 Künstlerinnen in Künstler online für Caritas international ein Benefiz-Konzert eingespielt, um mindestens 50.000 Euro zu sammeln. Mit auf der Bühne stand (Freitag, 18. November, 20 Uhr) auch Judy Bailey aus Menzelen. Der Spendenerlös soll Menschen in Kriegs- und Krisengebieten wie der Ukraine, Äthiopien, Syrien oder dem Süd-Sudan zugutekommen, wo Caritas international vor Ort tätig ist. Zu den Künstlern gehörten unter anderem auch Max Raabe, Cat Ballou, die Höhner, Kasalla, Peter Licht oder Alin Coen. Judy Bailey setzte mit ihrer starken Stimme und dem Lied „Lass dich umarmen“ ein Zeichen für Mitmenschlichkeit und Herzenswärme.

Das live moderierte Benefiz-Konzert wurde zum dritten Mal von der Jugendaktion „Wir gegen Rassismus“ im Bistum Trier und dem Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes veranstaltet und ist auf der Webseite www.songs-of-solidarity.de, dem YouTube-Kanal sowie dem Facebook-Kanal von Caritas international sehen.

Die „Songs of Solidarity“ setzen sich mit ihrem bunten Mix von Rock und Pop über Jazz und Funk bis Gospel und Hip-Hop für Menschen in Not ein. „Internationale Musikerinnen und Musiker leihen uns ihre Stimme, um Betroffenen Gehör zu verschaffen“, so Oliver Müller, Leiter von Caritas international. Prominente wie Galileo-Moderator Stefan Gödde unterstützen die Aktion mit Statements. Das Spendenbarometer auf der Homepage von Cariats international zeigt den Einlauf der Gelder, die Hilfe finanzieren.

Mit dem Konzert ist die dazugehörige Sportaktion „Weltumrundung“ zu Ende gegangen. Hierbei haben die Teilnehmenden mit gelaufenen und geruderten Kilometern in der Summe symbolisch einmal die Welt umrundet. Unternehmen belohnen jeden zurückgelegten Kilometer mit einem Euro, der in Caritas-Projekte für notleidende Menschen in Kriegs- und Krisengebiete fließt.

(erko)