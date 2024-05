Alpenerin ist mit Band in Erfurt dabei Judy Bailey singt beim Katholikentag

Durch die Veranstaltungen wollen die Organisatoren des Katholikentages die Gäste in Erfurt dazu ermutigen „nach Wegen für eine zukunftsfähige Gesellschaft zu suchen“, heißt es in der offiziellen Einladung. Gerade vor dem Hintergrund neuer Kriege, von Klimawandel und Artensterben, sozialen Spaltungen und Krisen in Politik und Kirche sei das wichtiger denn je. Dabei werde der Katholikentag ein deutliches Zeichen für die Demokratie setzen. Das soll erreicht werden durch „sachliche Debatten und Begegnungen auf Augenhöhe, aber auch mit klaren Positionen für Rechtsstaatlichkeit, für Menschlichkeit und Solidarität“, heißt es dazu weiter. In diesem Jahr steht der Kirchentag unter dem Motto „Zukunft hat der Mensch des Friedens (Psalm 37, 37b)“.