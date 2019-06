Kirchentag in Dortmund : Judy Bailey mit Unterstützung aus Alpen

Dauergast auf Kirchentagen: Judy Bailey singt auch, wenn sich in Dortmund Kanzlerin Angela Merkel und Ellen Johnson-Sirleaf, ehemalige Präsidentin Liberias und Friedensnobelpreisträgerin, begegnen. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Die Musikerin aus Menzelen steht beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund, der am Mittwoch beginnt, elf Mal auf der Bühne – einmal mit dem niederrheinischen Projektchor „Home.Alpenmusik“, dem auch Flüchtlinge angehören.

Judy Bailey ist auf dem 37. Evangelischen Kirchentag in Dortmund, der am heutigen Mittwoch beginnt, elf Mal live zu erleben. Für die Künstlerin aus Barbados, die mit ihrer Familie seit Jahren in Menzelen lebt, ist es bereits der zwölfte Kirchentag, an dem auf der Bühne steht. Der Kirchentag, der alle zwei Jahre stattfindet, zieht etwa 100.000 Dauerteilnehmer in die Stadt.

Los geht’s für die Sängerin auf dem Hansaplatz in der Dortmunder Innenstadt: Hier singt ein Chor eines ihrer Lieder, die auch im offiziellen Liederbuch des Kirchentags zu finden sind. Die Alpenerin singt mit und erzählt, wie es zu dem Lied gekommen ist, das zum Thema der Tage „Was für ein Vertrauen“ passt. Früh am nächsten Morgen gestaltet Judy Bailey den Ökumenischen Gottesdienst mit. Das hat sie auch schon beim ökumenischen Gottesdienst des Katholikentages in Münster getan.

Info Drei Gottesdienste zur Eröffnung Thema Wichtigstes Thema des Kirchentages ist der Vertrauensverlust in der Gesellschaft. Start Drei Eröffnungsgottesdienste gibt es am Mittwoch: auf dem Friedensplatz, dem Hansaplatz und vor dem Ostentor.

Am Nachmittag geht es für sie dann als World-Vision-Botschafterin zu einem Auftritt auf der Messe, wo sie von ihrem Patenkind Moise in Burundi erzählen wird und von ihren Erlebnissen auf den Reisen nach Afrika. Wenn sie an den Abend denkt, so sagt sie, habe sie schon „ein Kribbeln im Bauch“. Mit ihrem Mann Patrick Depuhl präsentiert sie erstmals öffentlich einen neuen Lese-Lieder-Abend. Das Thema heißt: „Das Leben ist nicht schwarz-weiß.“ Die beiden erzählen und singen sehr persönlich von ihren Wurzeln, Familiengeheimnissen, über Leben und Tod und auch von ihrer Hoffnung. Barbados kommt dabei ebenso vor wie auch Judys neue Heimat Alpen. Der Abend findet im Konzerthaus statt.

Den Abend lässt sie mit einem „politischen Nachtgebet“ ausklingen. Auf Einladung des Europa-Abgeordneten der Grünen, Sven Giegold, ist in der Kirche St. Reinoldi das „Sterben an Europas Grenzen“ das Thema. Freitag gestaltet die Judy-Bailey-Band in der Westfalenhalle ein offenes Singen, bevor es am Nachmittag auf dem international besetzten Podium mit der Frage weitergeht: „Ist die Vision von sozialer Gerechtigkeit am Ende?“ Am Abend gibt es ein Konzert-Gespräch, ein ganz neues Format, zu „Europäische Identität(en)“. Judy Bailey singt und kommt, unter anderem neben dem dienstältesten Aussenminister Europas, dem Luxemburger Jean Asselborn, als Europäerin zu Wort.

Samstag steht ein Tag voller Höhepunkte an: Ab 11 Uhr macht Judy Bailey, ebenso wie die Dresdenerin Marion Fiedler, Musik, wenn sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ellen Johnson-Sirleaf, ehemalige Präsidentin Liberias und Friedensnobelpreisträgerin, begegnen. Am Nachmittag sitzt sie für ein Interview auf dem „Roten Sofa“. Zu Gast sind an gleicher Stelle zuvor NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Kardinal Reinhard Marx, Außenminister Heiko Maas, Grünen-Chef Robert Habeck oder der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, Dr. Josef Schuster.

Die Musikerin freut sich auf die Vielfalt bei ihren elf Auftritten, die sie aber angesichts von mehr als 2000 Veranstaltungen in Dortmund nicht überbewerten möchte. Ganz am Ende gibt es dann noch ein persönliches Highlight für Judy Bailey: Mit vier Bussen kommen Mitwirkende des Projektes „HOME. Alpenmusik“ vom Niederrhein in die Ruhrmetropole. Die Projektgruppe aus Flüchtlingshilfe Alpen, der Evangelischen Kirchenband, dem Kinderchor Menzelen, dem Cäcilienchor aus der Bönnighardt und dem Gospelchor Confidence werden sich mit Gastmusikern des AVG-Gymnasiums aus Wesel im Eissportzentrum die Seele aus dem Leib singen. Bailey hofft, dass dieser Kirchentag vor der Haustür „ganz einmalig“ für sie wird.