Autorenlesung in Alpen Jubiläumswoche in Bücherei schließt mit Fragen um Heimat ab

Die fiktive Geschichte mit historischem Hintergrund handelt vom Schicksal von drei Dutzend Familien, vertreten durch „Martini Peter“ und dessen Ehefrau Kathrin. Sie ließen sich im Jahre 1741, mangels Perspektive in der eigenen Heimat am Hunsrück in der Pfalz, von einer zwielichtigen Gestalt zum Auswandern in das gelobte Amerika überreden. Doch sie strandeten bereits in Schenkenschanz an der damaligen deutsch-niederländischen Grenzstation, wo man ihnen die Weiterfahrt verwehrte. Nach langer Zeit, die sie auf den Schiffen verbrachten, wo sie durch mitfühlende Bürger mit Lebensmitteln versorgt wurden, bot man ihnen Land in der Gocher Heide an. Dabei handelte es sich um unfruchtbares Land, welches die Auswanderer in jahrelanger mühevoller Arbeit kultivierten. Hier entstand das heutige Pfalzdorf, zu dem später Luisendorf hinzukam. „Mit ihrer Ansiedlung“, erklärte der 45-jährige Autor, „errichteten die verhinderten Auswanderer nicht nur eine neue Heimat, sondern durch ihren Pfälzer Dialekt auch eine Sprachinsel am Niederrhein.“