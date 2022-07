Ferienhilfswerk St. Ulrich Alpen : Dankbar für ein supertolles Ferienlager

Sommer, Sonne, Sand und Meer: Es war alles da beim Ferienlager in Medulin in Kroatien. Dort haben die Kinder und Jugendlichen unbeschwerte Ferien verbracht. Foto: FWH

Alpen/Medulin Die Band „Die Flippers“ hat den Ton angegeben beim Aufenthalt der Kinder und Jugendlichen, die mit dem Ferienhilfswerk St. Ulrich in Alpen nach Kroatien gefahren sind. Team und Teilnehmende loben die gute Gemeinschaft.

Im kroatischen Medulin gab es für das Lager des Ferienhilfswerks St. Ulrich Alpen eine besondere Form der Zeitreise. Das junge Team um Lagerleiter Jonathan Rous wählte als Motto „Wir sagen Dankeschön“ und erinnerte damit an 40 Jahre währende Liebe zur Band „Die Flippers“. Diese Liebe wurde in den vierzehn Tagen Kroatien wahrlich zelebriert.

Jolina Spilka erzählt, dass das der Danke-Song der Flippers jeden Tag im Lager gesungen wurde und dadurch richtig gut zum Ausdruck kam, wie dankbar man für die schöne gemeinsame Zeit ist. Robin Scheer verbindet mit dem Motto superschöne Abende in Kroatien und alles, was da sonst so passiert ist. Svea Mostjevic sagt Dankeschön für die coolen Betreuer, die coolen Köche und den großen Spaß. Es war eine schöne Zeit.“ Leni Königs verbindet mit dem Motto die Dankbarkeit für den Urlaub und diese „einzigartige Erfahrung“. So möchte sich auch Maximilian Liepen bedanken „für die schöne Zeit, die wir in Kroatien hatten“.

In der Lager-Shirt-Fabrik wurde schwer geschuftet. Foto: FWH

„Was wär’n wir ohne unsere Freunde?“, singen die Flippers in ihrem Jubiläumssong. Auch dieser Aspekt wurde im Lager ganz groß geschrieben. So legte Betreuerin Hannah Rous viel Wert darauf, das Teamgefühl zu stärken, Ausflüge zu machen, die vielen Möglichkeiten, die vor Ort geboten wurden, auch zu nutzen: Lagerolympiade, Bad-Taste-Party, Volleyball-Turnier, Lager-Shirt-Fabrik, Lagermaskottchen Snorres Geburtstag, Sunrise-Kajak-Tour am Morgen und Sunset-Bootsreise am Abend, Tagesausflug nach Venedig und ein Betreuersuchspiel, um nur einige Programmpunkte zu nennen, die das Miteinander durch gemeinsames Erleben stärkten. „Auch als Betreuer wächst man zusammen, weil man Dinge zusammen erlebt und schöne Abende miteinander verlebt.“

Am meisten Spaß hat es Hannah Rous aber gemacht, sich um die Lagerkinder zu kümmern und etwas mit ihnen zu unternehmen, ob es nun Spiele waren oder gemeinsame Lagerabende, an denen man einfach zusammensitzt, ein bisschen redet, ein paar Spiele spielt. „Das finde ich immer superschön“, sagte die jüngste Teilnehmerin der Ferienfreizeit Damiana Opfer: „Und alle wurden wirklich gleich behandelt“. Auch Anne Mosters (17) hat sich immer gut aufgehoben gefühlt. „Alle haben sich gut verstanden, waren auf der gleichen Wellenlänge.“ Klaas Hense (17) ist begeistert vom jungen Betreuer-Team. „Ich kann da besser meine Probleme ansprechen, weil ich mich gut mit den Leuten identifizieren kann.“

Auch Lagerleiter Jonathan Rous zeigte sich am Ende dankbar. Die Erfahrung als Lagerleiter habe ihn persönlich bereichert. „Es ist irgendwie absurd, plötzlich so viel Verantwortung für so viele Kids zu tragen, die jeden Spaß mitgemacht haben und superkooperativ waren“, so Rous: „Ich bin glücklich, dass ich so ein tolles Team aus zwölf Betreuern hatte, die auch privat meine Freunde sind, mit denen ich mich super verstehe, auf die ich mich verlassen kann, denen ich vertraue und denen ich auch komplizierte Aufgaben anvertrauen kann.“

Lagerleiter Jonathan Rous ist gereift mit seiner verantwortungsvollen Aufgabe. Foto: FHW

Er habe sich in seiner Rolle als Lagerleiter nicht allein gefühlt. Diese Rolle sei nicht einfach. Sie sei mit Hürden, Hochs und Tiefs verbunden. „Jetzt zu sagen, ich mach’s nochmal, bedeutet natürlich, dass für mich die Hochs überwogen haben“, so Rous. Die Erfahrung habe sich gelohnt. Die Kinder und das Team seien so dankbar für die Zeit, die man investiert habe.

Das Ganze sei keine Aufgabe für einen allein, sondern eine Aufgabe, die nur im Team zu meistern sei – nicht gegen die Teilnehmenden, sondern mit ihnen und für sie. „Das Ganze ist harmonisch verlaufen und war am Ende eine superrunde Sache. Alle Krisen, die irgendwie auf das Team zugekommen seien, habe man toll gemeistert. „Wir sind als Menschen daran gewachsen und hoffen, dass die Kinder eine tolle Zeit hatten.“

(bp)