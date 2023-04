Evangelische Kirchengemeinde Jubelkonfirmation in der Bönninghardter Kirche

Heike Becks sprach in ihrer Predigt über die Fürbitten Moses, gerichtet an die Israeliten, die in der Wüste dem goldenen Kalb huldigten, weil das Materielle ihnen greifbarer erschien als der nicht sichtbare Gott. Auch heute vertrauten wir auf das von Menschen Gemachte: auf Künstliche Intelligenz und Soziale Medien beispielsweise. Dabei merkten viele, dass es aber noch etwas anderes geben müsse; etwas außerhalb des Sichtbaren. Anschließend gab es im Gemeindehaus einen Sektempfang mit Fingerfood sowie Kaffee und Kuchen und es gab eine angeregte Unterhaltung.