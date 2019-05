Goldhochzeit in Alpen : In der „Dritten Halbzeit“ zum Eheglück

Bönninghardt Josi und Hannes Paßen haben sich auf dem Fußballplatz des BSV Bönninghardt kennengelernt. Nun feiert das Paar seine Goldhochzeit.

Der Treffer fürs Leben fiel in der Verlängerung, unter Amateur-Fußballern besser bekannt als „Dritte Halbzeit“. Er kickte in der ersten Mannschaft des BSV Bönninghardt und war als konsequenter Verteidiger kaum zu überwinden. Sie stand im Vereinslokal Hoymann hinterm Tresen. Da haben sich die Wege der beiden häufiger gekreuzt. Denn die Kicker haben sich damals, Mitte der 60er Jahre, in der Wirtschaft umgezogen. Irgendwann ist es dann passiert. Seither gehen Josi (72) und Hannes Paßen (78) ihren Weg gemeinsam. Jetzt haben sie ein großes Etappenziel erreicht: Sie haben mit der Familie, Freuden, Nachbarn und Bekannten Goldhochzeit gefeiert.

Als Josi und Hannes den Plan geschmiedet hatten, den Bund fürs Leben einzugehen, haben sie erst einmal nahe der Gastwirtschaft ein Häuschen gebaut. Als das fertig war, führte Hannes seine Braut am 9. Mai 1969 vor den Traualtar in St. Vinzenz – morgens in aller Frühe um 9 Uhr. Die Sonne schien. Es wurde ein langer Tag im Gasthof der Braut-Eltern mit Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Kuchen und Musik am Abend. Für den richtigen Schwung im Dreivierteltakt beim Walzer fürs Brautpaar sorgte eine Zwei-Mann-

Kapelle.