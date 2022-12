Lesekompetenz in Alpen Jonas überzeugt durch Tempo und Betonung

Jonas aus der 6 a ist der beste Vorleser der Jahrgangsstufe sechs an der Sekundarschule in Alpen. Er hat sich beim jährlichen Vorlesewettbewerb knapp gegen seine Konkurrenz durchgesetzt und überzeugte die Jury vor allem durch seine mutige Betonung und seinen Lesefluss. Jonas durfte sich nicht nur über seine Siegerurkunde freuen, sondern auch über ein Buchgeschenk. Er hat nun die Chance, als Vertreter seiner Schule am Regionalentscheid im Kreis Wesel teilzunehmen und weiter für Furore zu sorgen.