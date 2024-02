Johannes Schmitz aus Alpen Ein legendärer Dorfschullehrer wird 90

Wer ihm zuhört mit seinem rheinischen Zungenschlag, dem kommt unweigerlich der gute alte Lehrer Welsch von der „Schull in der Kayjass“ in Köln in den Sinn, den die Bläck Fööss mit ihrem Lied unsterblich gemacht haben. Johannes Schmitz, den alle nur „Chang“ nennen, war ebenfalls Lehrer mit Leib und Seele – und beileibe nicht nur das. Der Mann, der einst aus dem Westerwald an den Niederrhein kam, hat hier in mehr als einem halben Jahrhundert an vielen Stellen unzählige bleibende Spuren hinterlassen. Vor allem auf dem Höhenzug Bönninghardt und etwas tiefer im Krähendorf Veen. Aber auch in der Pädagogen-Landschaft der ganzen Republik. Anfang Februar hat er im Kreise der Familie, mit Freunden und Nachbarn seinen 90. Geburtstag gefeiert.