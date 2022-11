Ehrenamt in Alpen : „Jo“ ist seit 70 Jahren bei der Feuerwehr in Menzelen

Alpen Alpens Feuerwehrchef Michael Hartjes hat bei der Einheit Menzelen Jubilare geehrt. Darunter war ein Mann, der schon vor 30 Jahren aus dem aktiven Dienst ausgeschieden ist.

Franz-Josef „Jo“ Engenhorst ist seit 70 Jahren Feuerwehrmann, wenn auch seit rund 30 Jahren nicht mehr an der Spritze. So etwas kommt nicht alle Tage vor. Mit fast 90 Jahren ist er fester und aktiver Bestandteil der Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehreinheit Menzelen. Dafür wurde Jo Engenhorst jetzt bei der Jahreshauptversammlung mit weiteren Jubilaren ausgezeichnet.

Der bald 90-Jährige ist immer noch interessiert an der Entwicklung und den Neuerungen im Leben der Feuerwehr . Mit Meret und Finn Engenhorst sind mittlerweile zwei seiner Enkelkinder ebenfalls aktive Wehrleute in der Einheit Menzelen und setzen die Familientradition im Sinne ihres Opas fort.

Dank für das ehrenamtliche Engagement über viele Jahrzehnte galt nicht nur den Jubilaren, sondern allen Wehrleuten der Einheit. So dankte Thomas Ahls für die unermüdliche Bereitschaft der Kameradinnen und Kameraden und hob mit Ludger Funke die gut funktionierende Zusammenarbeit mit und in der Gemeinde hervor. Ortsvorsteher Edgar Giesen richtete ebenfalls seine Glückwünsche sowie seinen Dank aus und freute sich, dass „Jung und Alt“ die Feuerwehr vor Ort so gut repräsentieren. Im Anschluss an die Grußworte ehrte Feuerwehrchef Michael Hartjes die Jubilare. In diesen Tagen begleiten „Jung und Alt“ wieder die Martinszüge in Menzelen.