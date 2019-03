Katholische Frauengemeinschaft: Eierlikörchen trotz Fastenzeit

Menzelen Die Kfd Menzelen hat ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Sechs Damen wurden für ihre langjährige Treue geehrt. Danach gab es ein Quiz – und Hochprozentiges zur Feier des Tages.

Zu Beginn des Nachmittags hielten die Frauen ihre Jahreshauptversammlung ab, bei der Margret Bettray, Marina Bettray, Maria Bröcheler, Iris Karmann-Engels, Nicole Kolodzy, Marlies Meier, Inge Steinmann und Ulrike Terfloth in ihren Ämtern bestätigt wurden. Als Projektfrau, die im kommenden Jahr in die Teamarbeit hineinschnuppern möchte, wurde Petra Aulich gewählt. Jede Frau, die sich an der Mitgestaltung einer gut funktionierenden Gemeinschaft innerhalb der kfd begeistern könne, sei jederzeit herzlich dazu eingeladen, betonte das Leitungsteam. Die Versammlung bedauerte das geringe Interesse junger Frauen an den Veranstaltungen. Man wünsche sich zu ihnen stärkeren Kontakt und Verbundenheit.

Ziele Die kfd will zum einen Interessenvertretung für Frauen sein, aber auch eine Gemeinschaft für Frauen bieten. Die kfd-Pfarrgemeinschaften sind Begegnungsstätte für ihre Mitglieder und bieten kulturelle und soziale Dienste. Auch haben sie in vielen Kirchengemeinden eine wesentliche Bedeutung für das Gemeindeleben.

In der anschließenden Quizrunde bewiesen die Damen oftmals ihr detailliertes Wissen, berieten sich intensiv oder rieten mit viel Fantasie. So waren sich alle augenzwinkernd einig, eine Ehe könne nach 33 Jahren automatisch geschieden werden. Auch das unter dem Tisch zum Googeln gezückte Smartphone trug zur ausgelassenen Stimmung bei. Mit leuchtenden Schirmen brachten die Mädchen der kfd-Tanzgruppe „Die Flöthdancers“ frühlingshafte Farben in den Pfarrsaal und zeigten mit Freude und synchroner Beweglichkeit ihr Können. Der Nachmittag endete mit einem Sketch des Leitungsteams: Die Scheinheiligen der kfd St. Walburgis belustigten das Publikum, indem sie sich an der Himmelspforte von der heiligen Petra durch Lektorendienste, Cafeteria-Organisation und Gottesdienstbesuchen ausreichend Punkte erhofften, um Einlass in den ewigen Wellnesstempel zu erlangen.